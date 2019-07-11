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В Зеленском разглядели президента после беседы с Путиным

21:57
  • четверг
  • 11 июля 2019

Украинцы подняли на смех лидера Незалежной

Соцсети бурлят обсуждением телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Особенно живо это происходит в украинском Twitter.

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- Вот теперь Зеленский настоящий Президент... С ним Путин разговаривал! Легитимизация.

Нашлись и те, кто предсказал выступление националистов после разговора лидеров двух стран. Якобы после этой беседы некоторые точно запишут Зеленского в "агенты Кремля".

- Путин и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив урегулирование конфликта на Донбассе. Уже вижу, как националисты не спят всю ночь, придумывая кампанию о пророссийском реванше. Пятница обещает быть интересной...

Один из комментаторов решил, что Зеленский позвонил Путину не ради моряков. Цель была совсем другой.

- Зеля решил подогреть падающий свой электорат и переманить славу Медведчука по пленным.

Нашлось место и для шуточек.

- Владимир Владимирович, извините, повисите на проводе. Коломойский Игорь Валерьевич на второй линии

Однако были и те, кто полностью поддержал шаги двух президентов навстречу друг другу.

- Зеленский молодец, что позвонил, а Путин молодец, что ответил. Хорошо, что разговор состоялся.

Ранее в четверг Путин и Зеленский провели свой первый разговор. Он состоялся по инициативе украинской стороны. Президент Украины обратил ключевое внимание российского лидера на важность возвращения задержанных во время керченского инцидента моряков.

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Видео: Путин счел интересной идею Зеленского

 

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