В Зеленском разглядели президента после беседы с Путиным

Украинцы подняли на смех лидера Незалежной

Соцсети бурлят обсуждением телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Особенно живо это происходит в украинском Twitter.

- Вот теперь Зеленский настоящий Президент... С ним Путин разговаривал! Легитимизация.

Нашлись и те, кто предсказал выступление националистов после разговора лидеров двух стран. Якобы после этой беседы некоторые точно запишут Зеленского в "агенты Кремля".

- Путин и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив урегулирование конфликта на Донбассе. Уже вижу, как националисты не спят всю ночь, придумывая кампанию о пророссийском реванше. Пятница обещает быть интересной...

Один из комментаторов решил, что Зеленский позвонил Путину не ради моряков. Цель была совсем другой.

- Зеля решил подогреть падающий свой электорат и переманить славу Медведчука по пленным.

Нашлось место и для шуточек.

- Владимир Владимирович, извините, повисите на проводе. Коломойский Игорь Валерьевич на второй линии

Однако были и те, кто полностью поддержал шаги двух президентов навстречу друг другу.

- Зеленский молодец, что позвонил, а Путин молодец, что ответил. Хорошо, что разговор состоялся.

Ранее в четверг Путин и Зеленский провели свой первый разговор. Он состоялся по инициативе украинской стороны. Президент Украины обратил ключевое внимание российского лидера на важность возвращения задержанных во время керченского инцидента моряков.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: Путин счел интересной идею Зеленского