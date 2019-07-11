Врачи раскрыли состояние истерзанной девочки из Ингушетии

Уже сотни неравнодушных людей предложили свою помощь малышке

Врачи в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве сообщили, что состояние искалеченной девочки, которую привезли из Ингушетии, улучшается. Сейчас семилетняя девочка ведёт себя активнее.

Кроме того, сообщается, что она стала лучше питаться и даже ест мороженое. Медики продолжают проводить ей комплексную терапию.

В пресс-службе лечебного учреждения отметили, что институт получает сотни предложений о помощи девочке от неравнодушных людей, пишет "Газета.Ru". Причем приходят они не только из России, но и из стран ближнего и дальнего Зарубежья.

Ранее стало известно, что для семилетней девочки из Ингушетии, которую жестоко истязала собственная тетя, ищут приемную семью. Приютить малышку выразили желание семьи из Норвегии, Германии, Австрии, Уругвая, Японии, а также матери детей, погибших во время теракта в Беслане. Сначала региональные органы опеки будут добавиться, чтобы родителей девочки лишили прав на воспитание ребенка.

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии врачи пытаются спасти правую руку девочки. При этом у Аиши наметились улучшения в левой руке. Истязавшая ее тетя арестована на два месяца.

Видео: в Москву из Ингушетии срочно доставили истерзанную девочку

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен