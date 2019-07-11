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Врачи раскрыли состояние истерзанной девочки из Ингушетии

22:29
  • четверг
  • 11 июля 2019

Уже сотни неравнодушных людей предложили свою помощь малышке

Врачи в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве сообщили, что состояние искалеченной девочки, которую привезли из Ингушетии, улучшается. Сейчас семилетняя девочка ведёт себя активнее.
Положительный прогноз по состоянию девочки из Ингушетии не подтвердился

Кроме того, сообщается, что она стала лучше питаться и даже ест мороженое. Медики продолжают проводить ей комплексную терапию.

В пресс-службе лечебного учреждения отметили, что институт получает сотни предложений о помощи девочке от неравнодушных людей, пишет "Газета.Ru". Причем приходят они не только из России, но и из стран ближнего и дальнего Зарубежья.

Ранее стало известно, что для семилетней девочки из Ингушетии, которую жестоко истязала собственная тетя, ищут приемную семью. Приютить малышку выразили желание семьи из Норвегии, Германии, Австрии, Уругвая, Японии, а также матери детей, погибших во время теракта в Беслане. Сначала региональные органы опеки будут добавиться, чтобы родителей девочки лишили прав на воспитание ребенка.

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии врачи пытаются спасти правую руку девочки. При этом у Аиши наметились улучшения в левой руке. Истязавшая ее тетя арестована на два месяца.

Видео: в Москву из Ингушетии срочно доставили истерзанную девочку

 

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