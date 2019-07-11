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Когда исчезнут самые массовые профессии в России

22:59
  • четверг
  • 11 июля 2019

Кого заменят цифровые сервисы

Ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов рассказал, когда в России исчезнут самые массовые профессии. Речь идет о водителях автомобилей и продавцах.
Названа средняя зарплата в самой опасной профессии в России

По его словам, их заменят цифровые сервисы. Кузьминов отметил, что сейчас происходит трансформация рынка труда. Она выражается в замещении элементов монотонного умственного труда алгоритмами. Так, большинство фирм уже отказываются от услуг бухгалтера. 

Также он подчеркнул, что примерно 95% корреспонденции успешно доходит до адресатов без "почтальона Печкина", имея ввиду необходимость почтальонов в современно мире, передает ТАСС. "А через 10 лет с очень большой вероятностью - почти 90% по консенсус-прогнозу - к ним прибавится водитель, охранник, и, в общем, к ним прибавится технический переводчик, к ним прибавится три четверти продавцов", - сказал ректор во время образовательного интенсива "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий.

Кузьминов подчеркнул, что трансформация окажется шоком и серьезным вызовом. Он напомнил, что водитель персонального автомобиля и продавец – две самых массовых профессии в нашей стране. "По семь миллионов человек, то есть по 10% рынка труда", - отметил он.

Ранее о возможном исчезновении профессий продавца и водителя говорил глава Представительства Университета Сингулярности в Москве Евгений Кузнецов. А эксперт в области робототехники и искусственного интеллекта Владимир Белый заявил, что скорый переход к работе роботов может привести к изменениям на рынке труда. По его словам, исчезнуть могут и другие профессии. В первую очередь речь идет об опасных и трудных видах деятельности.

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