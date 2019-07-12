В Иркутской области – день траура

По последним данным, жертвами наводнения стали 25 человек, девять числятся пропавшими без вести

В Иркутской области продолжается устранение последствий наводнения. В Тулуне, где подтопленными пока остаются 140 домов, энергетики проложили две новые линии, сообщает "ТВ Центр".

Это позволило почти полностью восстановить электроснабжение города. Военные ремонтируют подъездные дороги к жилым домам. Продолжается дезинфекция социально-значимых объектов, идет вакцинация населения и расчистка территорий от завалов. В работах принимают участие спасатели, волонтеры, военнослужащие и бойцы Росгвардии. В ближайшее время будет запущена фильтровальная станция. В пятницу в Иркутской области объявлен день траура.