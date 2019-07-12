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В Иркутской области – день траура

08:20
  • пятница
  • 12 июля 2019

По последним данным, жертвами наводнения стали 25 человек, девять числятся пропавшими без вести

В Иркутской области продолжается устранение последствий наводнения. В  Тулуне, где подтопленными пока остаются 140 домов, энергетики проложили две новые линии, сообщает "ТВ Центр".
Как выглядит Иркутская область после страшного наводнения

Это позволило почти полностью восстановить электроснабжение города. Военные ремонтируют подъездные дороги к жилым домам. Продолжается дезинфекция социально-значимых объектов, идет вакцинация населения и расчистка территорий от завалов. В работах принимают участие спасатели, волонтеры, военнослужащие и бойцы Росгвардии.  В ближайшее время будет запущена фильтровальная станция. В пятницу в Иркутской области объявлен день траура.

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