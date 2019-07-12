В музее Дамаска реставрируют артефакты из Пальмиры

Многие ценности удалось спасти от террористов

В национальном музее Дамаска начали реставрировать артефакты из древней Пальмиры - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время боевых действий некоторые барельефы удалось вывезти, но большая часть из них была разграблена или уничтожена террористами, сообщает "ТВ Центр".

Теперь у специалистов много работы. Нужно восстановить около трех тысяч скульптур. У памятников сильно повреждены изображения лиц. Реставраторы ориентируются на старые фотографии.

Как заявил директор музея, помощи от международных организаций не поступает. Все работы ведутся исключительно за счет бюджета Сирии. Поэтому конкретных сроков окончания реставрации памятников Пальмиры пока не называют.