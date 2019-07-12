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Будет ли реализована инициатива Зеленского о переговорах в Минске

08:28
  • пятница
  • 12 июля 2019

Отношения Москвы и Киева обсудили в программе "События. 25-й час"

Как разговор с Владимиром Путиным отразится на политическом рейтинге украинского президента? Почему первый за долгое время диалог глав государств состоялся именно сейчас? И будет ли реализована инициатива Владимира Зеленского о переговорах нормандской четверки при участии Вашингтона и Лондона?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Давайте не будем забывать, что на выборах президента Зеленский существенно обошел своего оппонента, не оставляя ему никаких шансов, в восточных и юго-восточных регионах. Там, где большинство граждан выступает за возобновление диалога с Россией", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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