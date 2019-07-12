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Разоблаченный Алибасов оправдался на видео

08:29
  • пятница
  • 12 июля 2019

Продюсер показал свою аптечку

Музыкальный продюсер Бари Алибасов показал упаковки с лекарствами, которые он ежедневно употребляет для выздоровления. Таким образом он попытался доказать, что не симулирует отравление. 

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Видео с лекарствами Алибасов выложил в Instagram группы "На-На". В кадр попали не только таблетки, но и список с названиями лекарств и напоминанием о времени их приема. 

"Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я "глотаю" ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен - полгода придется есть таблетки вместо еды", - написано в посте.  

Ранее журналисты вывели шоумена на чистую воду. В программе "На самом деле" продемонстрировали переписку помощника Алибасова с врачом, в ходе которой собеседники пытались выдумать причину для госпитализации продюсера. Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин отказался считать это доказательством того, что его начальник симулировал болезнь. 

Напомним, Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Сообщалось, что он случайно выпил чистящее средство "Крот", после чего несколько дней провел в искусственной коме. Основателя группы "На-На" выписали из больницы 17 июня. Такое быстрое выздоровление навело общественность на мысль о том, что история с отравлением была инсценирована. По некоторым данным, шоумен попал в больницу с алкогольным отравлением. 

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