Россиянам пообещали дешевые квартиры

Банк России дал прогноз по стоимости недвижимости

Благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", который предусматривает увеличение объема жилищного строительства до рекордных 120 миллионов квадратных метров в год, стоимость недвижимости в нашей стране может упасть. Об этом сообщили в Центробанке.

"Текущий объем потенциального спроса на покупку недвижимости на первичном рынке (с использованием ипотеки) может быть удовлетворен в течение семи–девяти лет в случае достижения целевых показателей национального проекта", - пишет в пятницу "Известия".

Между тем, по данным экспертов, у таких планов могут быть сложности - ограничения со стороны спроса и предложения. Кроме того, финансовые учреждения должны почти в десять раз увеличить объемы кредитования строительства жилья, что довольно непросто реализовать.

Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить доступную ипотеку, что позволит вывести строительство жилья в России на рекордный уровень - в 120 миллионов квадратных метров в год.

В начале июля стало известно, как новые правила долевого строительства повлияют на цены.