Ирина Шейк отказалась комментировать интрижку Купера и Леди Гаги

Россиянка забрала дочь и съехала от актера

О расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк судачат уже несколько месяцев. После жаркого выступления актера и Леди Гаги на церемонии вручения премии "Оскар" СМИ следят за каждым шагом троицы.

Таблоиды то и дело выдают сенсационные подробности любовного треугольника. По последним слухам, Шейк с дочкой Леей съехала из дома Купера, а Гага напротив перевозит свои вещи в нью-йоркскую квартиру актера.

Официального опровержения этих сплетен не было. Представители артистов молчат. Не комментирует ситуацию и Ирина.

Более того, когда журналисты Harper `s Bazaar попросили россиянку об интервью, ее агент сразу обозначил, что вопросов о Купере быть не должно.

"Ирина не комментировала свою личную жизнь раньше, и теперь она не будет "обсуждать последние события", - заявил представитель модели.

Напомним, роман Шейк и Купера начался в 2015 году. Однако почти год влюбленные скрывали отношения. В 2017 году россиянка родила актеру дочь. Девочку назвали Лея.

Видео: История любви Шейк и Купера

В середине мая 2019 года стало известно о расставании Шейк и Купера. Якобы актер потребовал от модели прекратить выставлять семейную жизнь на публику, но россиянка отказалась выполнять прихоть Купера. По другой версии пару разбила Леди Гага. Якобы Брэдли увлекся певицей во время съемок фильма "Звезда родилась".