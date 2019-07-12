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Как отмечают день апостолов Петра и Павла

09:11
  • пятница
  • 12 июля 2019

Праздник берет свое начало с 258 года

12 июля православные верующие отмечают день апостолов Петра и Павла, которые считаются самыми известными проповедниками учения Иисуса Христа. 
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По преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть 12 июля (29 июня по юлианскому календарю). "Учителей среди учителей" казнили по приказу императора Нерона. Отмечать день Петра и Павла начали после 258 года, когда их мощи перенесли в Рим.  

Этот праздник знаменует собой окончание Петрова поста, который в этом году длился с 24 июня по 11 июля. День памяти является именно праздничным, а не постным, поэтому верующие могут позволить себе вкусную еду. Утром этого дня принято умываться холодной водой, что якобы продлевает молодость. Затем люди идут в церковь. После вечерней трапезы некоторые православные оставляют на столе еду для усопших родственников. Между тем священники говорят, что лучше просто молиться за усопших. 

На Руси день Петра и Павла называли границей года, когда начиналась подготовка в осени. "Петр-Павел час убавил", - говорили люди, имея в виду, что световой день становится короче. Во время праздника славяне прыгали через костры, встречали восход солнца, выбирали суженого и купались. Считалось, что в этот день русалки и водяные крепко спали, поэтому можно было безбоязненно резвиться в воде. 

Протоиерей Александр Круглов рассказал ТАСС, что ученик Иисуса Петр и Павел, который лично не был знаком с Сыном Божьим, отличались характерами и происхождением. "Апостол Петр отличался большой ревностью, порывистым характером, но, несмотря на горячность и ревностное следование за Господом, в минуты испытаний он отрекся от Христа. Однако Господь восстановил его в апостольском достоинстве и даровал ему возможность своими трудами искупить вину. Апостол Павел - это человек другого характера и другого происхождения. Если апостол Петр был простым рыбаком, то апостол Павел был человеком ученым и даже гражданином Рима, что давало определенное преимущество в обществе", - сказал Круглов. 

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