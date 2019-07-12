Для неплательщиков штрафов ГИБДД придумали новые наказания

Им могут ограничить выезд за пределы России

В России выросло число непогашенных штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). За год их стало почти на четверть больше. Соответственно растет и число неплательщиков, в том числе злостных. Так, оплачивать штрафы многие не спешат даже с существенной скидкой.

По мнению экспертов, такой статистике поспособствовало увеличение камер видеофиксации нарушений на дорогах. При этом граждане стали чаще оспаривать в суде выписанные штрафы.

"Сейчас появилась еще одна глобальная проблема — отсутствие неотвратимости наказания для должников, которые принципиально не оплачивают штрафы ГИБДД, а через два года задолженность сгорает и человек вновь чист перед законом", - рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Нужны более эффективные стимулы, убежден депутат. Например, временное лишение прав или ограничение на выезд из страны, пишут "Известия".

Ранее стало известно, что в России уже в ближайшее время могут появиться скоростные перекрестки и квадратные светофоры.

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