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Новые снимки подросшего сына Фриске вызвали умиление

09:43
  • пятница
  • 12 июля 2019

Он растет копией мамы

В интернете появились редкие фотографии певицы Жанны Фриске, телеведущего Дмитрия Шепелева и их сына Платона.  

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На странице поклонников Фриске в Instagram выложили слайд-шоу из трогательных фотографий. На ролик наложили жалобную песню про сына. На снимках можно увидеть совсем еще маленького Платона, сидящего на руках отца и матери. Есть также кадры с подросшим мальчиком, который обнимает щенка, танцует и позирует на водительском кресле. 

Фанаты Жанны Фриске не перестают удивляться тому, как сильно Платон похож на маму. Его называют "копией мамочки" и "вылитой Жанной". Интернет-пользователи эмоционально реагируют на каждое новое фото шестилетнего мальчика. 

- Лапусик

- Будь счастлив, малыш! 

- Слезы выступают, глядя на это чудо

- Как жаль, что растет без мамы. Да еще и лишен любви и ласки своих родных - бабушки, дедушки, тети - собственным отцом-эгоистом 

Напомним, отец мальчика Дмитрий Шепелев не общается с родными Фриске и не дает им видеться с Платоном. По слухам, 36-летний телеведущий встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой есть дочь от прежних отношений. Недавно они вчетвером отдыхали в Италии, пишут СМИ. 

8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 45 лет. Она умерла в 2015 году от рака мозга. Сына певица родила за два года до смерти.  

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Видео: Прощание. Жанна Фриске  ​

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