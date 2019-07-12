17-летнюю артистку из России нашли мертвой в Лондоне

Трагедия произошла посел выступления девушки в Королевском оперном театре

В Лондоне скончалась скрипачка российского происхождения Катя Цуканова. Артистке было 17 лет, передает газета Telegraph.

Тело девушки нашли еще 18 июня в ее доме в престижном районе Кенсингтон. Однако о трагедии стало известно лишь спустя почти месяц.

О произошедшем рассказал отец Кати. По словам мужчины, его дочь только выступила в Королевском оперном театре и много говорила о будущем. На ближайшее время у скрипачки были запланированы концерты. Смерть девушки была внезапной. "В одно прекрасное утро я захожу, и она лежит мертвая на полу", - поделился отец артистки.

Причины смерти 17-летней девушки устанавливает полиция. Подробности расследования не разглашаются.