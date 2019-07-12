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В Тыве автомобиль упал в реку: погибли 10 человек

09:51
  • пятница
  • 12 июля 2019

Обстоятельства страшной аварии выясняются

В республике Тыва автомобиль УАЗ рухнул в реку. В результате происшествия погибли десять человек, среди которых шестеро детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

По уточненным данным, инцидент произошел на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй. Свидетелем трагедии стал местный житель, который сообщил в экстренные службы.

Сейчас к месту происшествия направилась следственная группа. Устанавливается точное число находившихся в автомобиле людей. "Интерфакс" сообщает, что в УАЗе находились две семьи, которые ехали на отдых.

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