В Тыве автомобиль упал в реку: погибли 10 человек

Обстоятельства страшной аварии выясняются

В республике Тыва автомобиль УАЗ рухнул в реку. В результате происшествия погибли десять человек, среди которых шестеро детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

По уточненным данным, инцидент произошел на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй. Свидетелем трагедии стал местный житель, который сообщил в экстренные службы.

Сейчас к месту происшествия направилась следственная группа. Устанавливается точное число находившихся в автомобиле людей. "Интерфакс" сообщает, что в УАЗе находились две семьи, которые ехали на отдых.