На новом снимке Порошиной нашли отца ее пятого ребенка

Они знакомы больше 20 лет
Трогательная фотография актрисы Марии Порошиной и ее партнера по съемкам Ярослава Бойко породила новые слухи о их романе.
45-летняя актриса театра и кино опубликовала в Instagram снимок, на котором ее нежно обнимает коллега. "С замечательным Ярославом Бойко", - написала Порошина.
Порошина и Бойко работают вместе с 1992 года. Они сыграли супружескую пару в сериале "Всегда говори "всегда". В фотографии, опубликованной актрисой, поклонники узнали кадр из этого популярного сериала.
Некоторые фанаты сериала уверены, что Порошина и Бойко действительно любят друг друга. Настолько правдоподобно они изображают любовь на экране. Прошел даже слух, что своего пятого ребенка актриса родила от Бойко.
- Как будто настоящая пара
- Что вы вместе, я поняла в Анапе в 2017 году после вашего спектакля про семейную пару. Просто так невозможно сыграть!
- Вам бы в жизни жить вместе!
- Как вы подходите друг другу!
- Обожаю вас!
- Всю жизнь мечтала, чтобы вы парой были в настоящем
Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. В сентябре 2018 года актриса решила расстаться с Древновым после 17 лет брака. Полгода назад она родила сына Андрея. Имя отца Порошина держит в секрете.