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На новом снимке Порошиной нашли отца ее пятого ребенка

10:17
  • пятница
  • 12 июля 2019

Они знакомы больше 20 лет

Трогательная фотография актрисы Марии Порошиной и ее партнера по съемкам Ярослава Бойко породила новые слухи о их романе. 
45-летнюю Марию Порошину разнесли за платье с огромным декольте

45-летняя актриса театра и кино опубликовала в Instagram снимок, на котором ее нежно обнимает коллега. "С замечательным Ярославом Бойко", - написала Порошина. 

Порошина и Бойко работают вместе с 1992 года. Они сыграли супружескую пару в сериале "Всегда говори "всегда". В фотографии, опубликованной актрисой, поклонники узнали кадр из этого популярного сериала. 

Некоторые фанаты сериала уверены, что Порошина и Бойко действительно любят друг друга. Настолько правдоподобно они изображают любовь на экране. Прошел даже слух, что своего пятого ребенка актриса родила от Бойко. 

- Как будто настоящая пара

- Что вы вместе, я поняла в Анапе в 2017 году после вашего спектакля про семейную пару. Просто так невозможно сыграть! 

- Вам бы в жизни жить вместе!

- Как вы подходите друг другу!

- Обожаю вас!

- Всю жизнь мечтала, чтобы вы парой были в настоящем 

Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. В сентябре 2018 года актриса решила расстаться с Древновым после 17 лет брака. Полгода назад она родила сына Андрея. Имя отца Порошина держит в секрете.

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