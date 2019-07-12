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В зоне бедствия в Иркутской области пытаются избежать эпидемии

11:37
  • пятница
  • 12 июля 2019

В знак сочувствия и скорби на всех госучреждениях Приангарья приспущены государственные флаги

В Иркутской области объявлен день траура. В регионе в пятницу пройдут акции памяти по погибшим. Жертвами сильнейшего паводка стали 25 человек, судьба ещё девяти до сих пор неизвестна. Пострадали 107 населённых пунктов. 11 тысяч домов затоплены, более трех с половиной тысяч не подлежат восстановлению. Самый мощный удар стихии пришёлся на Нижнеудинский, Тайшетский и Тулунский районы.

Подробности – в репортаже Татьяны Сидоровой.

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