В зоне бедствия в Иркутской области пытаются избежать эпидемии

В знак сочувствия и скорби на всех госучреждениях Приангарья приспущены государственные флаги

В Иркутской области объявлен день траура. В регионе в пятницу пройдут акции памяти по погибшим. Жертвами сильнейшего паводка стали 25 человек, судьба ещё девяти до сих пор неизвестна. Пострадали 107 населённых пунктов. 11 тысяч домов затоплены, более трех с половиной тысяч не подлежат восстановлению. Самый мощный удар стихии пришёлся на Нижнеудинский, Тайшетский и Тулунский районы.

Подробности – в репортаже Татьяны Сидоровой.