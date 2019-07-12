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"Добрый груз": россияне собирают гумпомощь для пострадавших от паводка

11:41
  • пятница
  • 12 июля 2019

В Иркутской области много нуждающихся в предметах первой необходимости

Гуманитарную помощь для пострадавших от паводка жителей Иркутской области собирают по всей стране. Люди приносят предметы первой необходимости в специальные пункты сбора - воду, продукты питания, одежду и игрушки, передает "ТВ Центр".

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Российский Красный Крест запустил проект "Добрый груз" и уже в пятницу направит первую партию в Тулун, Нижнеудинск и Тайшет. Московский государственный университет также не остался в стороне. Студенты собственноручно подготовили тысячу портфелей с канцелярскими принадлежностями для будущих первоклассников. В каждом из них 25 предметов - ручки, карандаши, пеналы и футболки.

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