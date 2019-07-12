В офисе президента Украины прошли обыски

Там искали военные документы времен Петра Порошенко

Советники лидеров стран-участников нормандского формата в пятницу проведут переговоры в Париже. Эта встреча, как ожидается, создаст предпосылки для дальнейшего обсуждения украинского кризиса, но уже в Минске - как предложил Владимир Зеленский. Впрочем, пока урегулирование ситуации остается лишь на словах. В самопровозглашенных республиках сообщают об усилении обстрелов со стороны силовиков, а официальный Киев выступает с новыми провокационными заявлениями.

Керченский пролив опять может стать зоной военных провокаций. Новый начальник генштаба вооружённых сил Украины заявил, что Киев собирается отправить в этот район свои корабли, передает "ТВ Центр".

Руслан Хомчак, похоже, забыл, что попытка пройти через пролив 25 ноября прошлого года закончилась для украинского флота потерей трех бронекатеров. Они были задержаны российскими пограничниками. Экипажи арестованы. А против Порошенко на Украине заведено уголовное дело. Экс-президента обвинили в том, что провокация произошла по его приказу.

Впрочем, похоже, что после заявленной Зеленским новой люстрации тучи над Петром Алексеевичем сгущаются еще сильнее. Мало того, что он в списке чиновников, попадающих под эту самую люстрацию, значится первым, так еще в пятницу в его бывшую резиденцию с обыском нагрянули сотрудники Госбюро расследований Украины. В аппарате Зеленского этот факт опровергли, но местные СМИ утверждают - следователи выясняли, как проходили закрытые совещания, посвященные военным вопросам, и кто мог передавать секретную информацию якобы российским спецслужбам. На фоне этих событий резко обострилась обстановка на линии соприкосновения с непризнанными республиками.

Надежда на то, что конфликт на Донбассе, если не прекратится в одночасье, то хотя бы станет темой обсуждения в нормандском формате, но уже с участием США и Британии, как предложил Зеленский, появилась после его телефонного звонка Владимиру Путину. По крайней мере, в администрации президента России заявили, что урегулирование конфликта на юго-востоке было одной из ключевых тем. И в этом Зеленского готова поддержать даже оппозиция.

Когда состоятся переговоры в расширенном формате и чем закончатся, сказать трудно. Пока идут только консультации всех заинтересованных сторон. А Зеленский, по крайней мере, публично, упорно отвергает возможность федерализации Украины. Об этом он заявил после встречи с премьером Молдовы. Вспомнив вновь про мифические российские войска в Донбассе. И удачно увернувшись от ответа на другой неудобный вопрос - о свободе слова.

Журналистка телеканала NewsOne, передала Зеленскому письмо, в котором редакция требует прекратить травлю и давление на компанию. С молчаливого согласия президента националисты угрожают расправой всем сотрудникам, которые собирались провести телемост с Россией. Зеленский письмо взял. Но сказал, что прочитает его. Не уточнил, правда, когда.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".