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Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

12:21
  • пятница
  • 12 июля 2019

Палата представителей приняла поправку к проекту оборонного бюджета на будущий год

США планируют ввести новые ограничительные меры в отношении России. Американский Конгресс одобрил соответствующие поправки к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, передает "Газета.Ru".

Инициатива демократов подразумевает, что больше ни один гражданин страны не сможет совершать какие-либо сделки с суверенным долгом России. Поводом к введению санкций стали безосновательные обвинения Кремля во вмешательстве в президентские выборы. Хотя даже после двух лет расследования доказать этого спецпрокурор не смог.

О возможных ограничениях в США заговорили ещё несколько месяцев назад. В Москве уже заявили, что давление на российский рынок в этом случае будет краткосрочным, и в целом экономика страны выдержит удар, а вот больше всего от действий США пострадают американские инвесторы.

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