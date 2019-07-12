Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Палата представителей приняла поправку к проекту оборонного бюджета на будущий год

США планируют ввести новые ограничительные меры в отношении России. Американский Конгресс одобрил соответствующие поправки к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, передает "Газета.Ru".

Инициатива демократов подразумевает, что больше ни один гражданин страны не сможет совершать какие-либо сделки с суверенным долгом России. Поводом к введению санкций стали безосновательные обвинения Кремля во вмешательстве в президентские выборы. Хотя даже после двух лет расследования доказать этого спецпрокурор не смог.

О возможных ограничениях в США заговорили ещё несколько месяцев назад. В Москве уже заявили, что давление на российский рынок в этом случае будет краткосрочным, и в целом экономика страны выдержит удар, а вот больше всего от действий США пострадают американские инвесторы.