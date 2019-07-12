О чем договорились власти Венесуэлы и оппозиция

Власти Венесуэлы выразили уверенность в возможности достичь соглашения с оппозицией

Официальные власти Венесуэлы и оппозиция пришли к важной договорённости - поддерживать постоянный диалог о мире. Об этом заявил президент Николас Мадуро, передает "ТВ Центр".

Он также выразил надежду, что сторонам удастся заключить соглашение для урегулирования ситуации в республике. Подробности напряжённого обсуждения на Барбадосе Мадуро раскрывать не стал. Общие итоги он подвёл вместе с одним из участников переговоров - губернатором венесуэльского штата Миранда Эктором Родригесом, отмечает "Газета.Ru".

"На Барбадосе были напряженные переговоры - обсуждали шесть пунктов, которые были согласованы с правительством Норвегии и представителями оппозиции. Это были три напряженных дня работы", - сказал Мадуро.

"Мы договорились... работать вместе ради обеспечения мира в стране", — отметил Родригес.