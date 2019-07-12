Тысячи выходцев из Алжира разгромили центр Парижа

Беспорядки устроили футбольные фанаты

Беспорядки в центре Парижа устроили этой ночью футбольные болельщики - выходцы из Алжира. Они праздновали победу своей национальной сборной, которая обыграла команду Кот-д'Ивуара и попала в полуфинал кубка Африки, передает "ТВ Центр".

В районе Елисейских полей собрались несколько тысяч любителей футбола. Вначале было шумно, но без эксцессов. А вот ближе к полуночи группы молодых людей начали бить витрины магазинов, а затем занялись воровством. Для того чтобы утихомирить разбушевавшихся болельщиков, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.