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Пассажиров летевшего из Канады Boeing раскидало по самолету

11:57
  • пятница
  • 12 июля 2019

Самолет выл вынужден изменить курс из-за турбулентности

Тридцать человек госпитализированы после турбулентности на лайнере канадской авиакомпании. Девять получили серьезные травмы, сообщает "ТВ Центр".

У пассажиров диагностированы ушибы головы и шеи, рваные раны, а также  повреждения конечностей. Среди пострадавших есть дети и пожилые люди. По словам очевидцев, тряска длилась не более 15 секунд, за это время пассажиров буквально подкинуло к потолку. Многих  спасли ремни безопасности.

Boeing следовал из Торонто в Сидней с дозаправкой в Ванкувере. Самолет попал в турбулентность на высоте более 10 тысяч метров, спустя примерно 7 часов полета. На борту находилось 269 пассажиров и 15 членов экипажа. После инцидента лайнер совершил экстренную посадку на Гавайских островах. Пассажирам предоставили жилье в отеле до следующего рейса в Австралию.

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