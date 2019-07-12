Пассажиров летевшего из Канады Boeing раскидало по самолету

Самолет выл вынужден изменить курс из-за турбулентности

Тридцать человек госпитализированы после турбулентности на лайнере канадской авиакомпании. Девять получили серьезные травмы, сообщает "ТВ Центр".

У пассажиров диагностированы ушибы головы и шеи, рваные раны, а также повреждения конечностей. Среди пострадавших есть дети и пожилые люди. По словам очевидцев, тряска длилась не более 15 секунд, за это время пассажиров буквально подкинуло к потолку. Многих спасли ремни безопасности.

Boeing следовал из Торонто в Сидней с дозаправкой в Ванкувере. Самолет попал в турбулентность на высоте более 10 тысяч метров, спустя примерно 7 часов полета. На борту находилось 269 пассажиров и 15 членов экипажа. После инцидента лайнер совершил экстренную посадку на Гавайских островах. Пассажирам предоставили жилье в отеле до следующего рейса в Австралию.