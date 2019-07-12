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Собянин открыл пересадку в теплом контуре между платформами "Стрешнево" и "Ленинградская"

11:58
  • пятница
  • 12 июля 2019

МЦК интегрируют с железной дорогой

В Москве продолжается интеграция Московского центрального кольца с железной дорогой. В пятницу открылась новая пересадка между станцией МЦК "Стрешнево" и платформой Рижского направления "Ленинградская", сообщает "ТВ Центр".

Также начал свою работу северный терминал станции "Стрешнево", благодаря которому пересадка будет осуществляться в теплом контуре без выхода на улицу.

"Это большой совместный проект с "Российскими железными дорогами". Мы продолжаем большую, сложную работу по интеграции пригородных направлений железной дороги и МЦК. Сегодня здесь проезжают около 20 тысяч пассажиров, будет 30-40 тысяч в обороте транспортного узла. Казалось бы, это не так много по московским меркам, но это очень важная развилка. Представьте себе, Рижское направление железных дорог до Нахабино. Здесь проживает в районе железной дороги как минимум 500 тысяч человек. Эти полмиллиона человек имеют возможность пересаживаться на МЦК", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

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