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Его фильмы ломают стереотипы: Павлу Лунгину - 70

12:08
  • пятница
  • 12 июля 2019

Ленты режиссера собрали множество наград

12 июля юбилей у без преувеличения выдающегося сценариста и режиссера: Павлу Лунгину – 70. Его фильмы всегда вызывают огромный интерес у публики и завоевывают призы на различных кино-форумах, передает "ТВ Центр".

Первая же картина, которую он снял - "Такси-блюз", была отмечена призом Каннского кинофестиваля. Среди самых известных работ - "Луна-Парк",  "Остров", "Царь" и недавно вышедшее "Братство" - про Афганистан, которая уже вызвала бурные обсуждения.

Режиссера поздравил Владимир Путин. Как отметил президент в телеграмме, фильмы Лунгина "смело ломают устоявшиеся стереотипы  и заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир".

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