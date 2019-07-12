Его фильмы ломают стереотипы: Павлу Лунгину - 70

Ленты режиссера собрали множество наград

12 июля юбилей у без преувеличения выдающегося сценариста и режиссера: Павлу Лунгину – 70. Его фильмы всегда вызывают огромный интерес у публики и завоевывают призы на различных кино-форумах, передает "ТВ Центр".

Первая же картина, которую он снял - "Такси-блюз", была отмечена призом Каннского кинофестиваля. Среди самых известных работ - "Луна-Парк", "Остров", "Царь" и недавно вышедшее "Братство" - про Афганистан, которая уже вызвала бурные обсуждения.

Режиссера поздравил Владимир Путин. Как отметил президент в телеграмме, фильмы Лунгина "смело ломают устоявшиеся стереотипы и заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир".