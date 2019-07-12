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Газманов признался в алкогольной зависимости

10:50
  • пятница
  • 12 июля 2019

Стеснительность сыграла с ним злую шутку

67-летний певец Олег Газманов признался, что на заре карьеры у него были проблемы с алкоголем. 
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Во времена работы в калининградском ресторане в начале 80-х годов Газманов пристрастился к выпивке. Коньяк помогал ему раскрепоститься перед выходом на сцену. К тому же алкоголь заряжал его энергией и позволял исполнить за вечер десятки песен. 

"Я преодолел это, но мне было очень тяжело! Когда стал набирать известность, понял, что нужно перевести мандраж перед выходом на сцену во внутреннюю энергию. Я воспитал себя, и мне больше не нужен алкоголь, чтобы веселиться или быть спокойным", - рассказал Олег Газманов в программе Анастасии Ивлеевой на YouTube. 

Еще народный артист России рассказал о своих привычках, которые раздражают его жену Марину Муравьеву. "Первое: снимаю штаны вместе с носками. Потом штаны даже не поднимаю, поэтому люблю джинсы и брюки, которые не мнутся. Второе: когда ем борщ, чавкаю", - выдал Газманов. 

Во время съемок передачи артист продемонстрировал свои выдающиеся физические данные. В частности, он отжался 50 раз. 

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Видео: Олег Газманов в программе "Мой герой"  

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