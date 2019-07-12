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Три литра самогона: Воробей рассказала, как первый раз вышла замуж

11:23
  • пятница
  • 12 июля 2019

Ради своей мечты она поставила на карту все

Заслуженная артистка России Елена Воробей рассказала в передаче "Он и Она" Киры Прошутинской о том, как заключила фиктивный брак, чтобы поступить в театральный вуз. 
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Много лет назад Елене Воробей, которая родилась в Бресте и с детства мечтала стать актрисой, пришлось выйти замуж ради поступления в Ленинградский театральный институт.

"Мне же сказали, меня не примут, потому что я иногородняя, понаехавшая, лимита. Нужно, чтобы хотя бы муж был из Ленинграда. Поэтому моя дружная компания та самая... Мы тогда частенько играли в кости, и поэтому, даже когда решали, кто же на мне женится, мы бросили кости. И единственное, нужно было определить, как я его отблагодарю. Это брак мне вылился - вылился - в три литра самогона", - вспомнила юмористка, добавив, что ее мужем стал веселый парень, к которому она не испытывала никаких особых чувств: "Ничего личного".

Она поступила в институт с третьей попытки. "Это третий раз, все по законам жанра. Я, конечно, ставила на карту все, я понимала, что я все готова была принести в жертву этому поступлению, вообще все", - заявила Воробей. 

Актриса призналась, что в молодости ей нравились "какие-то отрицательные персонажи". Ей было интересно узнать, каково это - иметь богатого любовника, который водит тебя по бутикам и одевает с иголочки. "У меня никогда такого не было, я не знаю, - сказала Елена Воробей. - Однажды мне предлагали какие-то странные отношения. Это было очень давно, и я понимала, что я иду на сделку с собой. И я не смогла. Нисколько не было этих отношений, просто нисколько. Я сразу сошла с дистанции, но и не жалела, честно говоря, об этом никогда". 

Отметим, что у Елены Воробей было трое мужей. Отцом ее дочери стал бизнесмен из Петербурга, который ради Воробей развелся с женой, но так и не женился на Елене. Мужчина умер в результате несчастного случая. Сейчас Воробей встречается со звукорежиссером Александром Калищуком. 

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