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"Я был очень удивлен": Малахов возмущен нападками Малышевой

12:11
  • пятница
  • 12 июля 2019

Он такого не ожидал

Популяризатор нетрадиционных методов лечения Геннадий Малахов признался, что он держит зуб на телеведущую Елену Малышеву.
Малышева оправдалась за пляшущую в эфире матку

Ведущая программы "Жить здорово!" регулярно оказывается в центре скандала. То она шокирует общественность своими заявлениями, то веселит телезрителей танцем актеров, изображающих гениталии. Недовольные граждане даже создали в Сети петицию с требованием закрыть передачу Малышевой. 

Геннадий Малахов не смотрит шоу своей коллеги, но слышал, что недавно она показала танец матки. "Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю. Тут вообще дилемма и несостыковка: одно дело - показывать полезное и доброе, а другое - делать все ради того, чтобы привлечь внимание. У нас с ней всегда были разные подходы. Я занимаюсь лечением безлекарственными методами, а у нее другой подход", - заявил он Sobesednik.ru.  

Малахов признался, что его ужаснуло одно из интервью Малышевой, в котором она нелицеприятно высказалась о нем. "Я действительно имею на нее зуб. В одном из интервью, которое мне попалось на глаза, у нее спросили: "Как вы относитесь к Геннадию Малахову?" Она, толком меня не зная, сказала, что таких, как я, надо сажать. Я был очень удивлен. Честно говоря, после этого стал к ней равнодушен. На одном канале все-таки работаем, и вот такие слова из ее уст. Не ожидал", - посетовал Малахов. 

Геннадий Малахов работал на телевидении с 2006 по 2014 годы. Сейчас он живет в Ростовской области, копается в огороде и ведет свой YouTube-канал. 

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