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Глава МГИК: От кандидатов от оппозиции ни одной жалобы не поступало

12:17
  • пятница
  • 12 июля 2019

Валентин Горбунов отметил отсутствие жалоб от оппозиционных кандидатов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) не получила ни одной официальной жалобы со стороны независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы от оппозиции. Такое заявление сделал председатель МГИК Валентин Горбунов в беседе с журналистами.

"Ни от кандидатов, ни от участников пикетов, ни одной жалобы к нам официально не поступало. И вообще официальных жалоб, связанных с проверкой подписей, к нам ни одной не поступило", - сказал Горбунов.

Глава городского избиркома отметил, что весь процесс проверки подписей в Москве на сегодняшний день максимально открытый. "Вообще в эту кампанию к оппозиции относятся как никогда доброжелательно и открыто, пример им разрешили провести День сбора подписей на Цветном бульваре, где собирали автографы за десятки кандидатов, правда, само мероприятие посетило не так уж много народа, по-моему, около 500 человек", - сказал он.

Председатель Мосгоризбиркома подчеркнул, что претензии ряда кандидатов являются не официально оформленными жалобами, а скорее носят характер истерических выпадов в адрес власти.

"Многие подобные нападки вообще не имеют под собой почвы. Например, была истерика у кандидатов от оппозиции, якобы что 6 июля не примут у всех подписи. Могу сказать, что последнего кандидата приняли в 22 часа вечера", - поделился Горбунов.

Валентин Горбунов заметил, что каким бы это не казалось парадоксальным, официальные жалобы в ЦИК и МГИК на недопуск к проверке подписных листов поступали лишь от коммунистов.

"Официальные жалобы, что их не допускают, как ни странно, в основном подают коммунисты. Хотя по закону на проверке подписных листов могут присутствовать только те кандидаты, которые сами собирали подписи, а КПРФ — парламентская партия, и ее представители не имеют права там находиться", - отметил глава Мосгоризбиркома.

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