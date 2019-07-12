Глава МГИК: От кандидатов от оппозиции ни одной жалобы не поступало

Валентин Горбунов отметил отсутствие жалоб от оппозиционных кандидатов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) не получила ни одной официальной жалобы со стороны независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы от оппозиции. Такое заявление сделал председатель МГИК Валентин Горбунов в беседе с журналистами.

"Ни от кандидатов, ни от участников пикетов, ни одной жалобы к нам официально не поступало. И вообще официальных жалоб, связанных с проверкой подписей, к нам ни одной не поступило", - сказал Горбунов.

Глава городского избиркома отметил, что весь процесс проверки подписей в Москве на сегодняшний день максимально открытый. "Вообще в эту кампанию к оппозиции относятся как никогда доброжелательно и открыто, пример им разрешили провести День сбора подписей на Цветном бульваре, где собирали автографы за десятки кандидатов, правда, само мероприятие посетило не так уж много народа, по-моему, около 500 человек", - сказал он.

Председатель Мосгоризбиркома подчеркнул, что претензии ряда кандидатов являются не официально оформленными жалобами, а скорее носят характер истерических выпадов в адрес власти.

"Многие подобные нападки вообще не имеют под собой почвы. Например, была истерика у кандидатов от оппозиции, якобы что 6 июля не примут у всех подписи. Могу сказать, что последнего кандидата приняли в 22 часа вечера", - поделился Горбунов.

Валентин Горбунов заметил, что каким бы это не казалось парадоксальным, официальные жалобы в ЦИК и МГИК на недопуск к проверке подписных листов поступали лишь от коммунистов.

"Официальные жалобы, что их не допускают, как ни странно, в основном подают коммунисты. Хотя по закону на проверке подписных листов могут присутствовать только те кандидаты, которые сами собирали подписи, а КПРФ — парламентская партия, и ее представители не имеют права там находиться", - отметил глава Мосгоризбиркома.