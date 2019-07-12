Принца Гарри исключили из королевской семьи из-за Уильяма

Герцог Сассекский свыкся с ролью запасного игрока

Журналистка и историк Ингрид Сьюард, которая уже 30 лет следит за жизнью британских монархов, рассказала, что в детстве принца Гарри "полностью исключили" из королевской семьи.

Королевский эксперт вспомнила один эпизод, который произошел много лет назад. Тогда королева Елизавета II подозвала к себе принца Уильяма и велела ему сесть рядом с собой, а его младший брат остался в стороне.

"Гарри всегда знал, что он номер два. По-видимому, Диана была озабочена тем, чтобы он этого не чувствовал", - цитирует Сьюард портал Express. По ее словам, несмотря на все усилия принцессы Дианы, другие члены семьи воспринимали Гарри именно как номер два.

Ранее бывший слуга британской королевской семьи Пол Баррел говорил, что после рождения Гарри его родители стали отдаляться друг от друга. Диана родила принцу Чарльзу сыновей и почувствовала, что она больше не нужна своему мужу. "Он представил стране наследника и его запасной вариант и мог возобновить свои отношения с Паркер Боулз", - передал Баррел слова принцессы о муже.

Напомним, Чарльз и Диана развелись в 1996 году. Через год принцесса погибла в результате ДТП.