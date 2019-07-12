Песков рассказал об атмосфере переговоров Путина и Зеленского

Беседа длилась 20 минут

В Кремле раскрыли подробности первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, который состоялся по инициативе Киева. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседа носила прагматичный характер.

"Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов - такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", - сказал спикер Кремля.

По его словам, затрагивалась тема продолжения работы в нормандском формате. Песков добавил, что разговор занял около 20 минут. "Пока конкретного понимания нет", - приводит его слова ТАСС.

Накануне в офисе украинского президента сообщили, что Зеленский обратил ключевое внимание Путина на важность возвращения задержанных во время керченского инцидента моряков.

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