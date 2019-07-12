Путин и Аббас обсудили вопросы ближневосточного урегулирования

Президент России подтвердил Аббасу готовность способствовать переговорам с Израилем

Вопросы ближневосточного урегулирования в пятницу по телефону обсудили Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств обменялись мнениями по выходу из кризиса. Владимир Путин подтвердил готовность и дальше содействовать мирному процессу, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров.

Махмуд Аббас в свою очередь поблагодарил российского лидера за усилия нашей дипломатии в содействии межпалестинскому примирению.