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Путин и Аббас обсудили вопросы ближневосточного урегулирования

14:41
  • пятница
  • 12 июля 2019

Президент России подтвердил Аббасу готовность способствовать переговорам с Израилем

Вопросы ближневосточного урегулирования в пятницу по телефону обсудили Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств обменялись мнениями по выходу из кризиса. Владимир Путин подтвердил готовность и дальше содействовать мирному процессу, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров.

Махмуд Аббас в свою очередь поблагодарил российского лидера за усилия нашей дипломатии в содействии межпалестинскому примирению.

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