Собянин открыл пересадку между платформами "Стрешнево" и "Ленинградская"

Продолжается работа по интеграции пригородных направлений железной дороги и МЦК

В пятницу между станцией МЦК "Стрешнево" и платформой "Ленинградская" Рижского направления железной дороги открылся новый теплый переход. Теперь пассажиры могут делать комфортную пересадку, не выходя на улицу. Так в столице продолжается реализация проекта интеграции МЦК и МЖД. Но, как заявил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин, это далеко не всё. Уже скоро Рижское направление будет соединено с Курским в рамках проекта Московских центральных диаметров, что создаст удобство как минимум миллиону пассажиров.

Новый переход между станцией МЦК "Стрешнево" и платформой "Ленинградская" Рижского направления МЖД только открыли, а пассажиры уже успели ощутить, насколько стало комфортнее и быстрее стало добираться на работу и по делам. Крытый сквозной переход организован по принципу "сухие ноги". Железную дорогу жители могут пересечь, поднявшись на лифтах и эскалаторах. Экономия времени значительная. Пройти теперь нужно всего 30 метров, это занимает буквально пару минут, передает "ТВ Центр".

Одним из важных этапов работы на этом направлении стал перенос платформы "Ленинградская" на 300 метров в сторону станции МЦК "Стрешнево". Новую платформу открыли в прошлом году. Крытый переход сделал жизнь пассажиров еще комфортнее. Сергей Собянин отметил, что порядка полумиллиона человек, живущих вдоль Рижского направления вплоть до Нахабина, теперь имеют возможность пересаживаться на МЦК.

"Казалось бы, такой локальный проект - соединение двух станций. "Стрешнево", "Ленинградская". Здесь проезжает сегодня около двадцати тысяч пассажиров, будет там тридцать, сорок тысяч в обороте этого транспортного узла. Казалось бы, не так много по московским меркам, но это очень важная работа", - отметил Собянин.

В Москве сейчас реализуется программа интеграции станций МЦК с пригородными направлениями железной дороги. Станции делают ближе друг к другу, строят удобные пересадочные узлы или новые платформы. Мэр напомнил, что из девяти запланированных пересадок с пригородных линий на МЦК построены уже пять. Еще три откроют до конца года.

"Это серьезно меняет транспортную логистику, улучшает её. Снимает часть пассажиров с дорог, с наземного транспорта, с метро. Более равномерно распределяет пассажиров и делает путь короче. Очень важное направление в нашей работе", - сказал Собянин.

Глава РЖД в свою очередь отметил, что через центральный транспортный железнодорожный узел в сутки проходит около 4 тысяч различных составов. "Пассажирское движение в центральном транспортном узле для РЖД - основное направление. Мы тут применяем новые технологии - это антивибрационные маты, это бесстыковой путь. То, что здесь применяется, должно снизить шумовую нагрузку", - сказал Олег Белозеров.

Юлия Степина, Дмитрий Иванов, Александр Савин, "ТВ Центр".