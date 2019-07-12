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Инфраструктуру закрытых станций красной ветки обновят

15:13
  • пятница
  • 12 июля 2019

Участок Сокольнической линии будет временно закрыт

Тоннелепроходческий комплекс "Полина", который сейчас прокладывает левый перегонный тоннель от станции "Проспект Вернадского" до "Улицы Новаторов", подошёл вплотную к Сокольнической линии. Дальше щит должен пройти под красной веткой. В связи с чем там 8 дней не будут ходить поезда, отмечает "ТВ Центр".

Отмену движения используют и для обновления инфраструктуры станций и перегонов. В частности, вымоют вестибюли и платформы, а также заменят рельсовые прокладки и кронштейны контактного рельса. Что же касается строительства тоннеля на БКЛ, то щит пройдет на расстоянии двадцати метров от действующей станции "Проспект Вернадского".

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