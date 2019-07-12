Арестован житель Челябинска, продававший девушек в секс-рабство

Его задержали с поличным

Преображенский суд Москвы арестовал жителя Челябинска, который знакомился с женщинами через социальные сети, а потом выставлял их на продажу. Задержали мужчину на месте преступления как раз в тот момент, когда он попытался продать 16-летнюю девушку за полмиллиона рублей, передает "ТВ Центр".

Перед обаянием злоумышленника не могли устоять не только школьницы, но и зрелые женщины - ни одна, знакомясь с преступником, даже не догадывалась, что попадает в сексуальное рабство. Дамам просто предлагалось немного заработать.