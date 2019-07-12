ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арестован житель Челябинска, продававший девушек в секс-рабство

15:24
  • пятница
  • 12 июля 2019

Его задержали с поличным

Преображенский суд Москвы арестовал жителя Челябинска, который знакомился с женщинами через социальные сети, а потом выставлял их на продажу.  Задержали мужчину на месте преступления как раз в тот момент, когда он попытался продать 16-летнюю девушку за полмиллиона рублей, передает "ТВ Центр".

Перед обаянием злоумышленника не могли устоять не только школьницы, но и зрелые женщины - ни одна, знакомясь с преступником, даже не догадывалась, что попадает в сексуальное рабство. Дамам просто предлагалось немного заработать.

Главное сегодня
Подозреваемый
Подозреваемый
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.