До закрытия выставки Эдварда Мунка осталось три дня

Представлены почти 100 работ художника

Эдвард Мунк возвращается домой. Но увидеть его ещё можно. До закрытия выставки, пожалуй, самого экспрессивного норвежского художника осталось три дня, сообщает "ТВ Центр".

В Третьяковской галерее по-прежнему ажиотаж. Москвичи хотят своими глазами увидеть знаменитый "Крик", а ещё "Вампира", "Ревность", "Пепел". Всего почти сотня работ, часть из которых в российскую столицу впервые привезли из Осло.

Можно проследить, как менялось мировоззрение Мунка, а ещё понять, почему он так любил Достоевского. Время работы экспозиции Третьяковка продлила. До одиннадцати вечера. Но очереди по-прежнему выстраиваются на несколько часов.