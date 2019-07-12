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До закрытия выставки Эдварда Мунка осталось три дня

15:27
  • пятница
  • 12 июля 2019

Представлены почти 100 работ художника

Эдвард Мунк возвращается домой. Но увидеть его ещё можно. До закрытия выставки, пожалуй, самого экспрессивного норвежского художника осталось три дня, сообщает "ТВ Центр".

В Третьяковской галерее по-прежнему ажиотаж. Москвичи хотят своими глазами увидеть знаменитый "Крик", а ещё "Вампира", "Ревность", "Пепел". Всего почти сотня работ, часть из которых в российскую столицу впервые привезли из Осло.

Можно проследить, как менялось мировоззрение Мунка, а ещё понять, почему он так любил Достоевского. Время работы экспозиции Третьяковка продлила. До одиннадцати вечера. Но очереди по-прежнему выстраиваются на несколько часов.

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Показ выставки Эдварда Мунка
Показ выставки Эдварда Мунка
Показ выставки Эдварда Мунка
Показ выставки Эдварда Мунка
Показ выставки Эдварда Мунка
Показ выставки Эдварда Мунка
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