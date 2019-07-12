"Милашки": фото молодых Пугачевой и Галкина утекло в Сеть

Поклонники в восторге

В интернете всплыла редкая фотография Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте и Максима Галкина. Снимок, судя по всему, был сделан около 10 лет назад.

Фанаты звездной семьи радуются каждой фотографии, которая дает им возможность полюбоваться на своих кумиров. 12 июля на страничке поклонников Аллы Пугачевой в Instagram выложили снимок, на котором Примадонна позирует с дочерью и мужем. За ними виднеется стол с едой и закусками.

Некоторые интернет-пользователи в очередной раз удивились тому, как хорошо Пугачева выглядит для своих лет. Кто-то позволил себе немного пошутить о разнице в возрасте между супругами.

- Хорошее фото! Счастья вам, дорогие!

- Милашки

- Как приятно смотреть на вас

- Доча старше мамы

- Мама с детьми

- Папа, мама и я

Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин показали фотографии с отдыха в Юрмале, куда они взяли своих детей. Семья побывала на выступлении балета "Тодес" и планирует посетить музыкальный фестиваль "Рандеву", который организует Лайма Вайкуле.

Напомним, Пугачева и Галкин познакомились в 2001 году, поженились они спустя 10 лет. В 2013 году у них появились дети от суррогатной матери. Певица старше телеведущего на 18 лет.

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Видео: Чем занимаются дети Пугачевой и Галкина