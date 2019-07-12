Россия начала поставки С-400 в Турцию

Именно этим поставкам пытался помешать Вашингтон, угрожая отменить продажу Турции своих новейших истребителей F-35.

В пятницу в Турцию поступила первая партия компонентов зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщили в нашем Минобороны. В военном ведомстве отметили, что поставки выполняются в рамках договорённостей между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает "ТВ Центр".

Новейшая система ПВО предназначена для поражения широкого спектра современных средств воздушного нападения. На авиабазе в провинции Анкара уже приземлились три самолета из России с элементами для С-400.