ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия начала поставки С-400 в Турцию

14:46
  • пятница
  • 12 июля 2019

Именно этим поставкам пытался помешать Вашингтон, угрожая отменить продажу Турции своих новейших истребителей F-35.

В пятницу в Турцию поступила первая партия компонентов зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщили в нашем Минобороны. В военном ведомстве отметили, что поставки выполняются в рамках договорённостей между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает "ТВ Центр".

Новейшая система ПВО предназначена для поражения широкого спектра современных средств воздушного нападения. На авиабазе в провинции Анкара  уже приземлились три самолета из России с элементами для С-400.

Читайте также:
Новости по теме
Ракетный комплекс С-400
Ракетный комплекс С-400
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.