"Полечу лечиться": заболевшая Ваенга напугала поклонников

У певицы на носу концерт

42-летняя певица Елена Ваенга рассказала о своем заболевании и о планах лечиться вдали от дома.

"Заболела. Полечу лечиться. Есть куда и есть че", - написала артистка в Instagram. Она не стала уточнять, чем она больна и куда она собирается улететь.

Не исключено, что у Ваенги возникли осложнения в результате затяжной простуды, из-за которой она отменила четыре концерта этой весной. Супруг певицы Роман Садырбаев тогда сообщил, что вирус поразил трахеи артистки. "Они приобретают совершенно ужасный вид, что не позволяет производить смыкание, - цитирует Садырбаева Dni.ru. - А это, в свою очередь, делает пение невозможным физически".

Поклонники Ваенги забеспокоились, что из-за болезни она не сможет выступить 17 июля в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге. Подписчики звезды пожелали ей скорейшего выздоровления.

- Как же так вы всегда перед БКЗ болеете?

- Уверена, что это ненадолго, потому что лучи тепла наших сердец сейчас согреют и быстро поставят на ноги!

- Летом особенно противно болеть

- Лечу лечиться?! В Вашем городе нет своего врача? Доверия врачам? Удачно Вам полечиться

- Леночка, это не болезнь, это психосоматика, держи нервы в узде