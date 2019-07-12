"Это отвратительно!" Страдающего от опухоли Корчевникова защитили от нападок

Лишний вес звезды беспокоит зрителей

Бразильская певица Габриэлла да Силва, которая в 2015 году участвовала в российском шоу "Голос", вступилась за телеведущего Бориса Корчевникова, ставшего объектом критики из-за лишнего веса.

Телезрители обратили внимание, что 36-летний телеведущий, у которого ранее обнаружили опухоль в области ушного нерва, резко поправился. По словам Корчевникова, он получил много обидных комментариев по поводу своей внешности, но старается относиться к этому с юмором. Изменения во внешнем виде он связал с перенесенными операциями.

"Мне непонятно, как можно критиковать человека за изменение веса, тем более не зная всех причин таких изменений, - прокомментировала ситуацию Габриэлла да Силва. - Это отвратительно! К сожалению, публичная жизнь часто становится причиной повышенного внимания и острой критики. При малейшем несоответствии общих стереотипов по внешности общественность буквально набрасывается на артиста, готовая его растерзать".

Она сказала порталу Dni.ru, что Корчевников должен выработать иммунитет к негативным комментариям и относиться к ним как к данности. Она пожелала телеведущему крепкого здоровья и душевного спокойствия.

Напомним, Борис Корчевников лег на операционный стол в 2015 году. Он долго не мог прийти в себя после операций. Тяжелые последствия недуга до сих пор дают о себе знать.