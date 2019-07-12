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"Это отвратительно!" Страдающего от опухоли Корчевникова защитили от нападок

15:14
  • пятница
  • 12 июля 2019

Лишний вес звезды беспокоит зрителей

Бразильская певица Габриэлла да Силва, которая в 2015 году участвовала в российском шоу "Голос", вступилась за телеведущего Бориса Корчевникова, ставшего объектом критики из-за лишнего веса. 
Страдающий от опухоли Корчевников пережил унижение на работе

Телезрители обратили внимание, что 36-летний телеведущий, у которого ранее обнаружили опухоль в области ушного нерва, резко поправился. По словам Корчевникова, он получил много обидных комментариев по поводу своей внешности, но старается относиться к этому с юмором. Изменения во внешнем виде он связал с перенесенными операциями. 

"Мне непонятно, как можно критиковать человека за изменение веса, тем более не зная всех причин таких изменений, - прокомментировала ситуацию Габриэлла да Силва. - Это отвратительно! К сожалению, публичная жизнь часто становится причиной повышенного внимания и острой критики. При малейшем несоответствии общих стереотипов по внешности общественность буквально набрасывается на артиста, готовая его растерзать". 

Она сказала порталу Dni.ru, что Корчевников должен выработать иммунитет к негативным комментариям и относиться к ним как к данности. Она пожелала телеведущему крепкого здоровья и душевного спокойствия. 

Напомним, Борис Корчевников лег на операционный стол в 2015 году. Он долго не мог прийти в себя после операций. Тяжелые последствия недуга до сих пор дают о себе знать. 

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