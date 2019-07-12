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Государственный архив горит в Москве (видео)

15:05
  • пятница
  • 12 июля 2019

Пожар начался после замены деревянных стеллажей на металлические

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусств. Видео с места пожара публикует ТВЦ.RU.

Как сообщили в столичном МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Очаг возгорания обнаружен между четвертым и пятым этажами. По данным спасателей, горит бумажная продукция.

Директор РГАЛИ Татьяна Горяева сообщила радиостанции "Говорит Москва", что пожар начался через несколько часов после завершения работ по замене деревянных стеллажей на металлические. Это было сделано для усиления мер пожарной безопасности.

Информации о пострадавших не поступало.

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