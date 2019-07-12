Переломный момент: Медведева с цветами пришла к Тутберидзе

Об этом рассказала фигуристка Екатерина Боброва

Фанаты двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой зря раздули историю о том, что фигуристка – неблагодарная негодяйка. Так олимпийская чемпионка Игр в Сочи — 2014 в командном турнире Екатерина Боброва прокомментировала отношения россиянки с тренером Этери Тутберидзе.

"Это так раздули — мол, Женя неблагодарная скотина. И половина ее поклонников переметнулась на другую сторону", — сказала она.

Боброва добавила, что Медведева, на самом деле, хотела подарить букет наставнице, когда приняла решение уйти от нее и уехать в Канаду тренироваться у тренера Брайана Орсера. Об этом она сказала в видеоинтервью "Спорт-Экспрессу".

"Мне так было обидно, когда Женю начали гнобить за то, что она якобы не подарила бывшей наставнице цветы. Да она приходила к Тутберидзе! Просто не могла поймать момент, когда Тутберидзе будет на льду", - сказала Боброва.

По ее словам, она с Дмитрием Соловьевым, который был ее партнером на льду, тоже никак не могли подарить бывшим тренерам цветы. "Это такой переломный момент", — сказала спортсменка. Потому все слухи о неблагодарной Жене Медведевой она воспринимала со смехом.

Ранее Этери Тутберидзе назвала причину побега Медведевой. По ее словам, это могла быть жестокость в тренировках. "Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт", - отмечала специалист в интервью у Владимира Познера.

До этого хореограф Илья Авербух сказал, что фигуристку Евгению Медведеву после переезда в Канаду и перехода к новому тренеру многие стали воспринимать как жертву.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: Загитова и Медведева воссоединились