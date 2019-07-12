"Фантастика": Порошенко разнес невнятную идею Зеленского

Он назвал законопроект о люстрации чиновников реваншем Кремля

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко оценил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о люстрации чиновников. По мнению экс-главы Незалежной, документ задуман некими антиукраинскими силами и свидетельствует о "неприкрытом российском реванше".

"Прозвучала фантастическая инициатива… Люстрировать для того, чтобы освободить место для пятой колонны", - говорится в комментарии Порошенко, который размещен на сайте партии "Европейская солидарность".

Стоит отметить, что угрозой "пророссийского реванша" украинцев пугают не впервые. Так, многие протестные акции радикалов в стране сопровождаются антироссийскими лозунгами. Политику, способствующую таким настроениям, власть во главе с Порошенко проводила последние пять лет.

Ранее Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Порошенко – первый в этом списке.

Инициатива президента Украины пока не нашла поддержки. Критике проект закона о люстрации подвергли послы стран G7. Как говорится в их заявлении в Twitter, привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью является правильным шагом, однако нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, которая была после Майдана.

Законопроект оценили и в России. Так, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал проект Зеленского пиар-ходом в рамках предвыборной кампании в Верховную Раду.

В пятницу в офисе президента Украины прошли обыски. Следователи выясняли, как проходили закрытые совещания, посвященные военным вопросам, и кто мог передавать секретную информацию якобы российским спецслужбам. Подробнее об этом смотрите в репортаже ТВЦ:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен