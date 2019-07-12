"Я любила его больше жизни": Бузова оставила слезное послание Тарасову

После развода она не смогла никого полюбить

Певица и телеведущая Ольга Бузова до сих пор не может забыть футболиста Дмитрия Тарасова, с которым они прожили четыре года в браке.

12 июля Бузова, отвечая на вопросы фанатов в Instagram, заявила, что она была счастлива во время замужества. "Я любила его больше жизни и хотела прожить всю жизнь", - написала артистка.

Ольга Бузова призналась, что расставание стало для нее большой неожиданностью. В день развода она пришла в ЗАГС в надежде поговорить по душам и попытаться наладить отношения. "Тогда я не знала про наличие другой женщины. Еще год я не понимала вообще, что произошло… И до сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной", - заявила певица, добавив, что после Тарасова она так и не смогла никого полюбить.

Некоторым интернет-пользователям показалось странным, что звезда по-прежнему не может забыть своего возлюбленного, который променял ее на другу.

- Я бы ненавидела и проклинала до конца жизни

- Провоцирует

- Вечно ноет

- А в чем проблема? Ее спросили, она ответила

Напомним, Бузова и Тарасов были женаты с 2012 по 2016 годы. Для футболиста это был второй брак. Сейчас он женат в третий раз.