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"Я любила его больше жизни": Бузова оставила слезное послание Тарасову

15:44
  • пятница
  • 12 июля 2019

После развода она не смогла никого полюбить

Певица и телеведущая Ольга Бузова до сих пор не может забыть футболиста Дмитрия Тарасова, с которым они прожили четыре года в браке.  
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12 июля Бузова, отвечая на вопросы фанатов в Instagram, заявила, что она была счастлива во время замужества. "Я любила его больше жизни и хотела прожить всю жизнь", - написала артистка. 

Ольга Бузова призналась, что расставание стало для нее большой неожиданностью. В день развода она пришла в ЗАГС в надежде поговорить по душам и попытаться наладить отношения. "Тогда я не знала про наличие другой женщины. Еще год я не понимала вообще, что произошло… И до сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной", - заявила певица, добавив, что после Тарасова она так и не смогла никого полюбить. 

 

Некоторым интернет-пользователям показалось странным, что звезда по-прежнему не может забыть своего возлюбленного, который променял ее на другу. 

- Я бы ненавидела и проклинала до конца жизни

- Провоцирует

- Вечно ноет

- А в чем проблема? Ее спросили, она ответила 

Напомним, Бузова и Тарасов были женаты с 2012 по 2016 годы. Для футболиста это был второй брак. Сейчас он женат в третий раз. 

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