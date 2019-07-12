Названы самые распространенные виды рака в России

За 2018 год в России было зарегистрировано 593,3 тысячи новых случаев заболевания

Минздрав России раскрыл данные о том, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году. Так, среди всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований больше всего пациентов страдали раком кожи. Их количество было равно 78,5 тысячам человек.

Вторым в этом списке идет рак молочной железы (70,3 тысячи случаев). Затем рак трахеи, бронхов и легких – 55,7 тысячи, рак предстательной железы (41,5 тысячи) и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки (40,1 тысячи).

Меньше всех россиян коснулись такие онкологические заболевания, как рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепечёночных протоков (6,3 тысячи), передает RT.

Всего за 2018-й в России было зарегистрировано 593,3 тысячи новых случаев злокачественных новообразований. Это без учета посмертной постановки диагноза.

До этого в Минздраве сообщили, что в прошлом году показатель смертности от онкологических заболеваний - частота смертей среди всех пациентов в России, - составил 6%. Чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы - 39,9%.