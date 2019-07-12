ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы самые распространенные виды рака в России

16:06
  • пятница
  • 12 июля 2019

За 2018 год в России было зарегистрировано 593,3 тысячи новых случаев заболевания

Минздрав России раскрыл данные о том, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году. Так, среди всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований больше всего пациентов страдали раком кожи. Их количество было равно 78,5 тысячам человек.

Вторым в этом списке идет рак молочной железы (70,3 тысячи случаев). Затем рак трахеи, бронхов и легких – 55,7 тысячи, рак предстательной железы (41,5 тысячи) и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки (40,1 тысячи).

Меньше всех россиян коснулись такие онкологические заболевания, как рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепечёночных протоков (6,3 тысячи), передает RT.

Всего за 2018-й в России было зарегистрировано 593,3 тысячи новых случаев злокачественных новообразований. Это без учета посмертной постановки диагноза.

До этого в Минздраве сообщили, что в прошлом году показатель смертности от онкологических заболеваний - частота смертей среди всех пациентов в России, - составил 6%. Чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы - 39,9%.

Главное сегодня
Обследование пациента
Обследование пациента
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.