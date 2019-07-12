Тарзана прорвало после публикации фото голой Королевой

Артист испытал гордость
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, эмоционально прокомментировал снимок его жены Наташи Королевой, которая встала на руки, будучи полностью обнаженной.
"Как-то летом на рассвете заглянул в чужой балкон, там смуглянка-киевлянка. Ну вы знаете потом. Реальная история о том, как я познакомился со своей женой. Ты прекрасная, моя Наташа Королева. В одежде и без, в гриме и в отсутствии оного! Горжусь тобой и люблю! Вот уж точно - 45 - баба - ЙОГАдка опять", - написал Тарзан.
"Со мной не соскучишься! Люблю тебя", - написала Королева в ответ на восторженный текст супруга.
Пост Глушко собрал свыше девяти тысяч отметок "Нравится". Многие интернет-пользователи похвалили Тарзана за реакцию на скандал с женой. Хотя нашлись и такие подписчики, которые в очередной раз выразили недовольство поведением певицы.
- Сергей, встаньте рядом в той же позе, сфоткайтесь, и запустим челендж типа "угадай пару"
- Вот это понимаю - муж и жена одна сатана, молодец, топишь за свою женщину
- Наташе с мужем повезло
- Вы оба прям крутые
- Блин, эта поза хороша для кого угодно, но не для звезды нашей юности Наташи Королевой
- Сережа, восхищаюсь вашей парой. Любви вам бесконечной
- И это заслуженная артистка России! Ну что это за поведение!
Напомним, 46-летняя заслуженная артистка России Наташа Королева сфотографировалась голой после скандала, который разразился из-за чужой фотографии в соцсети певицы Светланы Лободы. Та выложила снимок обнаженной американки, стоящей на голове, но потом удалила его из-за обвинений в нарушении авторских прав.
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Видео: передача "Жена. История любви" с Наташей Королевой