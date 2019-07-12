ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Народ Украины порадовали водкой перед выборами

17:04
  • пятница
  • 12 июля 2019

Водочный кризис отменяется

Кабмин Украины устранил проблемы, из-за которых жители страны могли лишиться водки. Отгрузка спирта, которая была приостановлена 1 июля, будет возобновлена.
Украинцев сравнили с котятами

Как пишет Газета.ру со ссылкой на украинские СМИ, для этого на предприятиях установят необходимые расходомеры. Это специальные приборы, которые считывают содержание этилового спирта.

В украинском правительстве отметили, что спиртовая и смежные с ней отрасли заработают в плановом режиме в самое ближайшее время. Проблема с отгрузкой спирта возникла из-за несовершенств в законодательстве и была связана с внедрением новой системы контроля за оборотом этилового спирта.

В начале июля государственное предприятие "Укрспирт" заявило о невозможности установки необходимых для отгрузки спирта расходомеров, поскольку в законодательстве не закреплены соответствующие требования.

Тем временем Украина готовится к выборам в Верховную Раду. Они состоятся уже в конце следующей недели - 21 июля. Подробнее о ситуации в стране смотрите в репортаже ТВЦ:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Посетители бара
Посетители бара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.