Народ Украины порадовали водкой перед выборами

Водочный кризис отменяется

Кабмин Украины устранил проблемы, из-за которых жители страны могли лишиться водки. Отгрузка спирта, которая была приостановлена 1 июля, будет возобновлена.

Как пишет Газета.ру со ссылкой на украинские СМИ, для этого на предприятиях установят необходимые расходомеры. Это специальные приборы, которые считывают содержание этилового спирта.

В украинском правительстве отметили, что спиртовая и смежные с ней отрасли заработают в плановом режиме в самое ближайшее время. Проблема с отгрузкой спирта возникла из-за несовершенств в законодательстве и была связана с внедрением новой системы контроля за оборотом этилового спирта.

В начале июля государственное предприятие "Укрспирт" заявило о невозможности установки необходимых для отгрузки спирта расходомеров, поскольку в законодательстве не закреплены соответствующие требования.

Тем временем Украина готовится к выборам в Верховную Раду. Они состоятся уже в конце следующей недели - 21 июля. Подробнее о ситуации в стране смотрите в репортаже ТВЦ:

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