Он умер: Трамп огорошил мир заявлением о Шварценеггере

Хозяин Белого дома сказал, что лично это видел

Неожиданное и сенсационное заявление услышали собравшиеся в Белом доме от президента США Дональда Трампа. Он рассказал, что легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер умер.

Американский лидер отметил, что лично видел смерть звезды "Терминатора" и экс-губернатора Калифорнии. О заявлении Трампа в Twitter сообщил журналист Yahoo News Хантер Уокер. При этом он добавил, что любимец миллионов на самом деле жив.

Реакция последовала и от самого Шварца. Он сильно удивился известию о своей смерти и тут же сообщил поклонникам, что жив, здоров и неплохо себя чувствует. "Я все еще здесь. Хотите, сравним налоговые декларации?" – предложил он Дональду Трампу, пишет "Дни.ру".

Как позже выяснилось, глава Белого дома говорил о смерти Арни, обсуждая рейтинги реалити-шоу "Ученик". Нынешний президент США вел и продюсировал эту программу в 2003-2015 годах. Шварценеггер был ее ведущим до 2017-го года.

В мае в Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в южноафриканском городе Сандтон. Это произошло, когда актер фотографировался с фанатами. В этот момент сзади на него набросился агрессивный человек. Он ударил Шварценеггера ногой. При этом актер не пострадал. Злоумышленника задержали.

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Опубликовано видео нападения на Шварценеггера в Африке