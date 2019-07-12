ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дебютный клип дочери Алсу привел в восторг поклонников

16:51
  • пятница
  • 12 июля 2019

Детки очень трудились, заявила певица

Дочь певицы Алсу показала своей первый видеоклип на песню "Эта любовь". Композицию Микелла Абрамова записала в дуэте с другим финалистом шоу "Голос. Дети" — Ержаном Максимом.
Самая красивая певица и мать. 10 "горячих" фото угодившей в скандал Алсу

В клипе Микелла с Ержаном поют о любви, сидя в школьном автобуса и во время совместной поездки на велосипеде. В ролике снялись сама Алсу, ее старшая дочь Сафина, а также любимая собака породы джек-рассел-терьер.

Микелла в своем инстаграме рассказала, что работа над клипом была невероятно интересной, веселой и очень увлекательной. По словам ее мамы, история получилась очень доброй и теплой.

"Детки очень трудились", - написала Алсу.

Поклонники с восторгом приняли работу юной певицы. Как пишет "Дни.ру", за первые часы ролик набрал больше 200 тысяч просмотров в YouTube.

"Клип великолепен!! Смотрела, не могла оторваться. Пересматривать буду точно", - пишет aglaya___moro (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

"Шикарные голоса! Большое удовольствие смотреть и слушать", - восхищается Sabina Yarushina.

"Вот что я называю настоящим пением! Ваши голоса так приятны!!! Идея клипа потрясающа! Спасибо за такой труд, очень приятно", - ликует Syrgak Ermatov.

Последний сезон шоу "Голос. Дети" завершился неоднозначной победой Микеллы Абрамовой. Телезрители заподозрили ее родителей в нечестной игре. Проведенная проверка показала, что за девочку голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов детского "Голоса" признали победителями. За победу маленьким исполнителям вручили по миллиону рублей.

Главное сегодня
Алсу и ее дочь Микелла
Алсу и ее дочь Микелла
Певица Алсу
Певица Алсу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.