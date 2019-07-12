Дебютный клип дочери Алсу привел в восторг поклонников

Детки очень трудились, заявила певица

Дочь певицы Алсу показала своей первый видеоклип на песню "Эта любовь". Композицию Микелла Абрамова записала в дуэте с другим финалистом шоу "Голос. Дети" — Ержаном Максимом.

В клипе Микелла с Ержаном поют о любви, сидя в школьном автобуса и во время совместной поездки на велосипеде. В ролике снялись сама Алсу, ее старшая дочь Сафина, а также любимая собака породы джек-рассел-терьер.

Микелла в своем инстаграме рассказала, что работа над клипом была невероятно интересной, веселой и очень увлекательной. По словам ее мамы, история получилась очень доброй и теплой.

"Детки очень трудились", - написала Алсу.

Поклонники с восторгом приняли работу юной певицы. Как пишет "Дни.ру", за первые часы ролик набрал больше 200 тысяч просмотров в YouTube.

"Клип великолепен!! Смотрела, не могла оторваться. Пересматривать буду точно", - пишет aglaya___moro (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

"Шикарные голоса! Большое удовольствие смотреть и слушать", - восхищается Sabina Yarushina.

"Вот что я называю настоящим пением! Ваши голоса так приятны!!! Идея клипа потрясающа! Спасибо за такой труд, очень приятно", - ликует Syrgak Ermatov.

Последний сезон шоу "Голос. Дети" завершился неоднозначной победой Микеллы Абрамовой. Телезрители заподозрили ее родителей в нечестной игре. Проведенная проверка показала, что за девочку голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов детского "Голоса" признали победителями. За победу маленьким исполнителям вручили по миллиону рублей.