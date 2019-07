Бывший дворецкий выдал тайну Елизаветы II

Как королева любит выделяться в толпе

Британская королева Елизавета II обычно начинает свой день с заказа одежды из гардеробной, которая находится на верхнем этаже дворца. Сама она туда не заходит, рассказал бывший дворецкий Пол Баррел.

Одежду для выхода монаршая особа выбирает по эскизам в специальном альбоме. Как правило, костюмер приносит два наряда с кусочками прикрепленной к ним ткани. Это необходимо для того, чтобы королева могла вспомнить, шелк это, хлопок или шерсть, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Express.

Обычно Елизавета II ходит в ярких нарядах с соответствующими шляпами. Их создают ее портниха Анжела Келли или королевский кутюрье Стюарт Парвин. Надевает она их не просто так. Ей нужно выделиться в толпе и продемонстрировать свою важную роль.

При этом ярко одеваться она любит не потому, что хочет внимания, отмечает королевский эксперт Виктория Ховард. По ее словам, люди хотят видеть королеву, и она сама старается им помочь.

Интересно, что когда королеве надоедает какой-нибудь из нарядов, то она отдает его камердинерам и костюмерам. Они уже могут распорядиться им по своему усмотрению: либо носить, либо продать.

Правда, любимый наряд она может носить годами, так как одежда – "постоянный источник комментариев в СМИ". Об этом сказал эксперт Брайан Хоуи, автора книги Not in Front of the Corgis. Но моде королева обычно не следует. Она предпочитает оставаться консервативной.

Ранее стало известно, что через два года королева Елизавета II может уступить престол своему сыну - 70-летнему принцу Чарльзу. Принц Уэльский уже начал постепенно замещать свою 93-летнюю мать, выступая в парламенте или на конференции Содружества наций.

