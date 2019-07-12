ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Убийцу итальянского журналиста в Донбассе посадили на 24 года

17:13
  • пятница
  • 12 июля 2019

Суд признал Виталия Маркива виновным

Итальянский суд вынес приговор украинскому добровольцу Виталию Маркиву, которого обвиняли в убийстве в Донбассе репортера Андреа Роккелли. Ему назначено наказание в виде 24 лет тюрьмы.

Обвинение требовало для Маркива 17 лет тюремного заключения. Защита же настаивала на невиновности украинца. Адвокаты утверждали, что у отряда, которым он командовал, не было тяжелого вооружения. Сам Маркив вину не признал, назвав себя простым солдатом, который исполняет приказы.

Андреа Роккелли и его российский переводчик Андрей Миронов погибли в районе села Андреевка Донецкой области в 2014 году. При минометном обстреле выжил французский журналист Вильям Рогелон. На его показаниях строились обвинения. Именно Рогелон указал на то, что обстрел велся с позиций украинских военных, пишет ТАСС.

Виталий Маркив был арестован в конце июня 2017 года в Италии, куда приехал, чтобы навестить мать.

Новости по теме
Журналисты на юго-востоке Украины
Журналисты на юго-востоке Украины
Военные корреспонденты на юго-востоке Украины
Военные корреспонденты на юго-востоке Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.