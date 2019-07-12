Убийцу итальянского журналиста в Донбассе посадили на 24 года

Суд признал Виталия Маркива виновным

Итальянский суд вынес приговор украинскому добровольцу Виталию Маркиву, которого обвиняли в убийстве в Донбассе репортера Андреа Роккелли. Ему назначено наказание в виде 24 лет тюрьмы.

Обвинение требовало для Маркива 17 лет тюремного заключения. Защита же настаивала на невиновности украинца. Адвокаты утверждали, что у отряда, которым он командовал, не было тяжелого вооружения. Сам Маркив вину не признал, назвав себя простым солдатом, который исполняет приказы.

Андреа Роккелли и его российский переводчик Андрей Миронов погибли в районе села Андреевка Донецкой области в 2014 году. При минометном обстреле выжил французский журналист Вильям Рогелон. На его показаниях строились обвинения. Именно Рогелон указал на то, что обстрел велся с позиций украинских военных, пишет ТАСС.

Виталий Маркив был арестован в конце июня 2017 года в Италии, куда приехал, чтобы навестить мать.